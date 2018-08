L’incontro tra Nina Moric e l’ex compagno Luigi Favoloso è stato uno dei momenti più intensi dell’ultima edizione del "Grande fratello". Un confronto duro, in cui la Moric ha criticato duramente l’ex, accusandolo di aver raccontato dettagli intimi della loro relazione. La domanda ricorrente che Nina Moric rivolge al suo ex è: “chi sei?”, in un crescendo di dubbi e amarezza.



Ora tra i due le cose sembrano essersi risolte: Luigi sembra aver riconquistato il cuore della modella con cui ora continua a vivere la loro storia d'amore.