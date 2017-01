"Grande Fratello 14": Manfredi e Barbara, rottura e lite social

Il post della ex gieffina su Facebook ha scatenato la reazione dell'ormai ex fidanzato che avrebbe preferito parlare di persona piuttosto che da dietro il pc: "Ti rispondo sui social visto che preferisci parlare così: mi hai deluso prima come persona e poi come fidanzata", ha scritto il pugliese innescando un botta e risposta in cui la Donadio lo ha invitato a chiamarla al telefono per discuterne in privato. "Lo sto facendo da ore, smettila di dire cose false”, ha risposto Manfredi mostrando lo screenshot dei tentativi a vuoto.



I due hanno poi rimosso le tracce della loro litigata social, ma gli animi non si sono calmati affatto. Poche ore fa Barbara Donadio è tornata a sfogarsi su Instagram con un lungo post in cui mandava a quel paese con termini molto più forti tutti quelli che l'hanno "insultata senza sapere le cose". Infine la ragazza ha deciso di rendere privato il suo account, ma l'ultimo sfogo resta visibile su Facebook.



L'amore tra Barbara Donadio e Domenico Manfredi era nato tra le mura della Casa del "Grande Fratello 14" pochi mesi fa ed era sembrato solido anche dopo la fine del reality. I due avevano iniziato una convivenza e più volte avevano detto di pensare anche al matrimonio.