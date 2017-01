6 aprile 2016 "Grande Fratello 14", Kevin e Jessica in crisi con lo zampino dei cognati Alessandro e Lidia Lʼamore tra la gemella mora e il modello padovano sembra essere arrivato al capolinea e tra il ragazzo e Lidia volano frecciatine social

Un'altra coppia nata nel "Grande Fratello 14" pare essere scoppiata. Dopo la rottura tra Barbara Donadio e Domenico Manfredi, a separarsi potrebbero essere Kevin Ishebabi e Jessica Vella. Gli indizi della crisi tra i due corrono sui social, dove entra in scena anche l'altra coppia di ex gieffini imparentati con la ragazza: la gemella Lidia e Alessandro Calabrese. Una saga di frecciatine reciproche via Instagram che fa scatenare i fan.

Tutto nasce dai soliti rumors di una presunta crisi tra Jessica Vella e Kevin Ishebabi, che solo una settimana fa si mostravano sui social felici e sorridenti in vacanza a Venezia. Le voci di rottura si rincorrono veloci sul Web alimentati da una dichiarazione sibillina di Alessandro Calabrese in radio. L'ex gieffino, fidanzato con la gemella di Jessica, Lidia, parlando della cognata a Radio Radio durante un programma, si è espresso così: "Io spero che Jessica incontri un uomo che faccia quello che ho fatto io per Lidia". Una frase sibillina, che ha mandato in allarme i fan, convinti che quella dichiarazione fosse non solo la conferma della rottura tra la gemella mora e il modello padovano, ma attribuisse proprio al ragazzo la responsabilità della fine della relazione.

Puntuale la reazione social di Kevin, arrivata con una foto di un bucato e un commento al sapore di frecciatina: "I panni sporchi si lavano in famiglia – ha scritto il modello aggiungendo - Chiamatelo humour inglese".

Controreplica di Lidia Vella sul suo account ufficiale. La gemella bionda ha condiviso una foto di un cervo con il commento: "Cervo a primavera" e gli hashtag #tantocoraggio e #megliostarezitti. Con evidenti allusioni a presunti tradimenti, senza specificare da parte di chi. Tra gli ex cognati è dunque guerra aperta. Jessica Vella intanto tace e della rottura non c'è conferma.

"Cervo a primavera" 🏻 #tantocoraggio #megliostarezitti Una foto pubblicata da Lidia Vella (@lidiavella) in data: 3 Apr 2016 alle ore 06:20 PDT