"Gran tour d'Italia", Alessia Ventura in viaggio alla scoperta dei tesori nostrani

Venerdì 16 giugno, in seconda serata su Retequattro , al via il primo degli undici appuntamenti speciali di " Grand tour d'Italia ". Il live&media experience del settimanale Panorama, diretto da Giorgio Mulè , racconta l’Italia e il suo patrimonio culturale. Un viaggio attraverso le eccellenze del mondo dell’impresa, della cultura, dell’arte e dell’enogastronomia. Ad Alessia Ventura , conduttrice del programma, il compito di tenere insieme i fili di questo racconto attraverso 13 città.

Fedele al suo motto “Tutto il meglio visto da vicino”, il programma esalta i territori e i talenti spesso nascosti del nostro Paese. Nella prima puntata, la protagonista è Torino mentre le altre tappe saranno Bologna (23 giugno), Pavia (30 giugno), Spoleto/Norcia/Montefalco (7 luglio) e Bari (14 luglio).



Nella tappa torinese di “Grand Tour d’Italia”, Giorgio Mulè intervista un torinese d’eccezione: il Presidente della Fiat John Elkann. "È una città meravigliosa... a Torino si sta molto bene e siamo molto felici di viverci" ha dichiarato "È una città timida e, per questo, non valorizza o non fa vedere (come altre città) tutto quello che ha da offrire".