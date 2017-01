"Glee", Dianna Agron nuda nel film "Bare"

Da " Glee " alla pole dance... nuda. L'attrice Dianna Agron , che nella serie tv interpretava Quinn Fabray, si spoglia per la prima volta nel suo nuovo film "Bare" ("Nudo", appunto), in cui è una giovane spogliarellista bisessuale. Il film è uscito negli Stati Uniti il 30 ottobre e racconta la storia di una ragazza che per amore di una donna accetterà di guadagnarsi da vivere con gli striptease, finendo in una spirale di sesso e droga.

Nel cast del film, oltre a Dianna Agron, Paz de la Huerta, che interpreta la compagna della protagonista, e Chris Zylka, anche lui volto noto delle serie tv, da "10 cose che odio di te" a "The Leftlovers - Svaniti nel nulla", passando per "The Secret Circle" e un'apparizione nel film "The Amazing Spider-man".