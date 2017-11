"Giù in 60 secondi", adrenalina ad alta quota per cinque vip

Cinque personaggi famosi pronti a superare i propri limiti lanciandosi in coppia con il loro istruttore di paracadutismo per la prima volta. Da domenica 5 novembre arriva "Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota", in onda su Italia 1 alle 11.50. La serie di 5 puntate vede confermato come conduttore lo speaker radiofonico Vic. I simpatici e pluripremiati Mak e Delpo sono i due istruttori senior che accompagnano gli ospiti durante il salto.