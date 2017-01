"Giù in 60 secondi - Adrenalina ad alta quota", la sfida batticuore dei vip

Da Le Donatella a Giacobbe Fragomeni , da Niccolò Torielli a Kris Reichert e ancora Debora Villa e Gigi Mastrangelo . Sono i vip che hanno accettato la sfida batticuore di lanciarsi da 4000 metri di altezza a 200 km/h. " Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota " atterra su Italia2 da giovedì 29 settembre in seconda serata . Sono sei le puntate condotte dal deejay Vic con gli istruttori Mak e Delp direttamente dal Campovolo di Fano.

Abarth accompagnerà i neofiti volanti in pista per una tappa intermedia e poi al Campovolo a bordo di una 595 e un 124 spider in un crescendo di adrenalina e forti emozioni che ci faranno conoscere aspetti nuovi e sorprendenti dei protagonisti. Il loro battito cardiaco sarà registrato tramite un cardiofrequenzimetro e mostrato in grafica video durante la puntata.

Il lancio in tandem con paracadute in caduta libera durerà un interminabile minuto di pura adrenalina: 60 secondi che serviranno per vivere un’esperienza indimenticabile targata Abarth. Il piano cross mediale realizzato prevede il coinvolgimento di Radio105 e VirginRadio attraverso citazioni e spot e lo sviluppo nel mondo digital attraverso repository sul sito www.video.mediaset.it. Verranno prodotti contenuti video e immagini ad hoc che saranno veicolati sui canali social di Abarth e del Gruppo Mediaset per amplificare e rafforzare il sentimento di engagement con il pubblico.