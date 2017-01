"Giornata mondiale della televisione": festa per il medium più affidabile

14:58 - Come sarebbe la nostra vita senza la tv? In Europa ogni persona guarda il piccolo schermo almeno 4 ore al giorno, per tenersi aggiornata su ciò che avviene nel mondo, per guardare la propria serie tv, per seguire la squadra del cuore... Nel 1996 l'Onu ha proclamato per il 21 novembre la "Giornata Mondiale della Televisione" in riconoscimento del potere del medium di coinvolgere il pubblico sulle grandi questioni.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha affermato che "la televisione rimane il medium più affidabile e popolare per l'informazione, la cultura, lo sport e l'intrattenimento. La televisione aiuta a portare il mondo nella vita e nelle case della gente. Con una programmazione di qualità la televisione fa luce su temi globali e apre finestre di comprensione su confronti e speranze delle comunità e delle famiglie di ogni luogo".