"Giornata della memoria", staffetta Mediaset dedicata alla Shoah

A "FORUM" IL RACCONTO DI DUE SOPRAVVISSUTE - L'International Holocaust Remembrance Day apre alle 11.00, sulla rete ammiraglia Mediaset con "Forum". Barbara Palombelli dà voce alle sorelle Tatiana ed Andra Bucci, internate ad Auschwitz nel 1944. All'epoca, 4 e 6 anni, le donne figlie di madre ebrea e papà cattolico, si salvarono perché - scambiate per gemelle - finirono nel Kinderblock del dottor Mengele, destinate ai suoi feroci esperimenti antropologici.



"SCHINDLER'S LIST" IN PRIMA SERATA SU IRIS - Alle ore 21.15 su Iris in onda il capolavoro di Steven Spielberg "Schindler's List". Il film è ispirato al romanzo "La lista di Schindler" di Thomas Keneally ed è basato sulla vera storia di Oskar Schindler. Spielberg adotta il bianco e nero, cui si sottrae solo per la prima, l'ultima scena ed un singolo particolare: il cappottino rosso di una bambina. La serata si conclude con la riproposizione del documento-verità di Alfred Hitchcock sui campi di sterminio nazisti "Memory of The Camps - Memoria dei campi". Cinquanta minuti in bianco e nero, dimenticati per oltre 60 anni negli archivi militari britannici, con l’orrore dei lager raccontato in presa diretta.



SU RETE 4 IL DOCUMENTARIO SU ANNA FRANK - In seconda serata, il testimone passa alla rete diretta da Sebastiano Lombardi. L’offerta di Retequattro prevede, in seconda serata, il documentario "No Asylum: senza via di scampo - La vera storia di Anna Frank". Questo capitolo della storia di Anna Frank - con la scoperta delle lettere perdute di Otto Frank (padre di Anna), che rivela una parte sconosciuta della storia della famiglia - completa e arricchisce la vicenda umana e storica della giovane, divenuta simbolo della Shoah con il suo diario.



PREMIUM EMOTION, CINEMA D'AUTORE - Premium Emotion, dalle ore 21.15, chiude la staffetta con i film d'autore "Il bambino nella valigia" (Nackt unter Wölfen) e "Senza Destino" (Fateless). Il primo, per la forza del messaggio espresso è stato definito "un film necessario" dal quotidiano tedesco Die Welt. Il secondo, diretto da Lajos Koltai è ispirato al libro del Premio Nobel per la Letteratura Imre Kertész.