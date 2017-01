In occasione della " Giornata della Memoria ", Retequattro ricorda le vittime dell' Olocausto con contenuti dedicati. Mercoledì 27 gennaio la rete diretta da Sebastiano Lombardi prevede, in prima serata, il film in prima visione assoluta " Il bambino nella valigia " e, a seguire, l'importante ed esclusivo documentario " No Asylum : senza via di scampo - La vera storia di Anna Frank ".

Il capitolo inedito della storia di Anna Frank - con la sorprendente scoperta delle lettere perdute del padre di Anna, Otto Frank, che rivelano una parte sconosciuta della vita della loro famiglia - completa e arricchisce la vicenda umana e storica della giovane divenuta simbolo della Shoah per il suo diario (scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti e per la sua tragica morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen). Chiude la serata la riproposizione del documento-verità di Alfred Hitchcock sui campi di sterminio nazisti "Memory of The Camps - Memoria dei campi": 50 minuti in bianco e nero, dimenticati per oltre 60 anni negli archivi militari britannici, con l'orrore dei lager raccontato in presa diretta.