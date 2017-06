"Giallo della settimana", Remo Croci indaga sulla morte di Bergamini

Al "Giallo della settimana", in onda sabato 6 maggio alle 22 su Tgcom24, Remo Croci torna a far luce sulla morte del calciatore Donato Bergamini. Il centrocampista del Cosenza morì in circostanze misteriose il 18 novembre del 1989. Si ipotizzò il suicidio. A sostenerlo fu la sua ex fidanzata Isabella che testimoniò di averlo visto mentre si gettava sotto le ruote di un camion lungo il tratto della strada 106 in località Roseto Capo Spulico.