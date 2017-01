"GF 14", i "chili di troppo" di Mary Falconieri infiammano il web e... Giovanni Angiolini

I follower di Mary Falconieri si sono divisi tra chi ritiene che l'ex gieffina non abbia bisogno di diete, nemmeno dopo i banchetti delle feste, e chi sostiene che abbia scritto la frase di proposito per farsi fare i complimenti. "Esiste anche l'ironia nella vita ragazzi. 'I miei kg di troppo' vogliono far intendere che prima pesavo 4 kg in meno, adesso, durante le vacanze natalizie, ne peso 4 kg in più. Non mi permetterei mai di dire che sono grossa perché sarei stupida! Prendetela in senso ironico, dai su!", ha scritto Mary, tentando di spiegare il senso della sua foto, che in effetti ha tra gli hashtag anche #ironia.



Una risposta piuttosto pacata, quella della ragazza. Reazione diversa ha invece avuto Giovanni Angiolini. Il chirurgo compagno di Mary ha replicato andando al contrattacco. "Ovviamente non ha chili di troppo, era un messaggio ironico. Per tutte queste insoddisfatte, gelose e magari pure racchie che commentano con astio e cattiveria... cambiate ig, di gelosia si può anche morire! - ha scritto il medico sardo, proseguendo - Ho ragazze giovani e intelligenti che mi seguono, che sanno riconoscere una persona sana che fa sport e mangia bene da una che non mangia!"



Anche dopo il Natale, trascorso dalla coppia a Nardò, insieme alla famiglia di lei, Mary e Giovanni avevano pubblicato uno scatto che li ritraeva in palestra, accompagnato da una didascalia simile a quella affiancata alla foto della discordia. In quel caso però le reazioni dei fan furono di tutt'altro genere. Stavolta la pioggia di complimenti ha lasciato il posto a una valanga di critiche.