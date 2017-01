"Get Shorty", in arrivo una serie tv ispirata al film

"Get Shorty", una delle commedie cult degli anni 90, diventerà una serie tv. Il canale a pagamento Epix ha ordinato la produzione di un primo ciclo di 10 episodi ispirati al film. Entrerà in produzione in autunno e approderà sul piccolo schermo nel 2017. Si concentrerà su Miles Daly, che, per amore della figlia, proverà ad abbandonare il cartello criminale per cui lavora, diventando un produttore hollywoodiano grazie al riciclaggio di denaro sporco.