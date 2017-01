"Georgie", il cartone animato cult anni 80 diventa un musical

Il progetto della trasposizione per il teatro è nato nel 2009 da un'idea di Claudio Crocetti, autore della sceneggiatura. Nel dicembre del 2013 i brani sono stati raccolti in un cd realizzato a scopo esclusivamente promozionale, che contiene tutte le canzoni del Musical. Nel ruolo di Georgie Claudia Cecchini, mentre il giovane Lowell sarà interpretato da Flavio Gismondi.



La vicenda al centro di "eorgie" è ambientata nella seconda metà del XIX secolo, quando l'Austalia era ancora una colonia penale Inglese. Una sera, il signor Buttman, un agricoltore del luogo, trova una donna in fin di vita, Sophie, che gli affida la figlia Georgie, ancora in fasce. Nonostante il pericolo, la donna sembra fuggita dal vicino campo di prigionia, l'uomo decide di prendere con sé la bambina. Georgie viene così adottata dalla famiglia Buttman, composta dal padre, dalla madre Mary e dai due fratelli Abel e Arthur.