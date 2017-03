"Games of Thrones", rilasciato il trailer della settima stagione

Dopo tanta attesa è arrivato il trailer della settima stagione di "Game of Thrones". I nuovi episodi arriveranno in tv negli Usa dal 16 luglio. Ovviamente il promo, intitolato "Long Walk", non lascia intendere molto sugli sviluppi della trama, ma ribadisce quali sono i tre personaggi su cui è incentrata: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Jon Snow (Kit Harington) e Cersei Lannister (Lena Headey).