"Game Of Thrones", tutti i personaggi in un volto solo: il mago del make up colpisce ancora

Da anni è un protagonista della Rete con le sue incredibili trasformazioni. Abilissimo nel make up, l'attore filippino Paolo Ballesteros è capace di trasformare il proprio viso in quello di molte star femminili, da Lady Gaga a Beyoncé. Questa volta si è sbizzarrito a impersonare i personaggi principali della serie "Game Of Thrones". E a chi sospetta si tratti di Photoshop, risponde con un video...