"Game of Thrones", Peter Dinklage senza veli per uno sketch

Manca meno di un mese all'inizio della sesta stagione di "Game of Thrones" e Peter Dinklage, che nella serie interpreta Tyrion Lannister, si sta preparando fisicamente ai nuovi pericoli che toccheranno al suo personaggio. L'attore è infatti rimasto "Naked and Afraid" in mezzo al bosco insieme all'interprete dei 'Ghostbusters' Leslie Jones per uno sketch del "Saturday Night Live", che prendeva in giro il popolare reality show americano.