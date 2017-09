"Game of Thrones", Kit Harington insegna a Geri Halliwell una celebre battuta della serie

Divertente siparietto tra Kit Harington e Geri Halliwell direttamente da Monza, dove si è svolto il Gran Premio di Formula 1. L'attore di "Game of Thrones", alias Jon Snow, ha insegnato all’ex Spice Girl il duro lavoro dell'attore, cercando di farle imparare come pronunciare correttamente la celebre battuta della serie tv americana: "You know nothing Jon Snow". Il video è stato condiviso dall'attore sul suo profilo Instagram.