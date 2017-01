"Game of Thrones", Kit Harington e Rose Leslie coppia anche nella vita

Kit Harington e Rose Leslie sono finalmente usciti allo scoperto. I due protagonisti di "Game of Thrones" sono apparsi per la prima volta in pubblico come coppia, presentandosi sul red carpet degli Olivier Awards alla Royal Opera House a Londra. Si erano conosciuti durante la seconda stagione della serie: lei interpretava Ygritte, lui Jon Snow. La loro relazione va a gonfie vele nonostante sul piccolo schermo abbia avuto un tragico destino.