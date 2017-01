"Game of Thrones", Jim Broadbent di "Harry Potter" nel cast della settima stagione

Jim Broadbent, il Professor Horace Lumacorno nella saga cinematografica di "Harry Potter", è entrato nel cast della settima e ultima stagione di "Game of Thrones". Non si sa ancora in che ruolo apparirà, ma viene descritto come significativo. L'attore ha vinto un Oscar come Miglior Attore non protagonista per "Iris - Un amore vero", ed è apparso in "Moulin Rouge", "Cloud Atlas", "Gangs of New York", "Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo".