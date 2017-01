30 dicembre 2014 "Game of Thrones" è la serie tv più amata dai pirati del Web Lo show dell'HBO guida la classifica per il terzo anno di fila Tweet google 0 Invia ad un amico

12:46 - Per il terzo anno consecutivo è "Game of Thrones" a portarsi a casa il titolo di serie tv più piratata dell'anno. A quanto riporta il sito TorrentFreak lo show dell'HBO è stato scaricato illegalmente da più di otto milioni di utenti, staccando nettamente il secondo classificato "The Walking Dead" che sfiora i 4,8 milioni di download. Al terzo posto la sit-com "The Big Bang Theory" ferma a quota 3,6 milioni.

Al quarto posto troviamo "How I Met Your Mother" che in soli tre mesi (l'episodio finale è infatti andato in onda negli Stati Uniti il 31 marzo) ha racimolato ben tre milioni e mezzo di download. A metà top ten ci sono le serie incentrate sui supereroi: "Gotham" (3,9 milioni), sulle origini dell'universo di Batman, e "Arrow" (2,9 milioni) basata sul personaggio di Freccia Verde.



A seguire il fortunato medical drama "Grey's Anatomy" (2,8 milioni) e "Vikings" (2,7 milioni), la serie-rivelazione di History Channel sul combattente scandinavo Ragnarr Loðbrók. Chiudono la classifica gli avvocati di "Suits" (2 milioni e mezzo) e la serie animata "South Park" (2,4 milioni).