"Game of Thrones" è la serie più piratata del 2017

Anno dopo anno il successo di "Game of Thrones" continua a crescere. Per il sesto anno consecutivo è stata la serie televisiva più piratata. A diffondere i dati della classifica 2017 dei download illegali è, come ogni anno, TorrentFreak, che fornisce statistiche dei film, show e videogiochi più scaricati. Sugli altri gradini del podio troviamo "The Walking Dead" e la new entry "The Flash" . La top five è completata da "The Big Bang Theory" e "Rick and Morty" .

TorrentFreak è un punto di riferimento per quello che riguarda i file torrent, che vengono usati per scaricare da musica, film e serie dalla rete, sia in maniera legale che illegale. Il sito ha basato la classifica su diverse fonti, comprese le statistiche fornite da alcuni tracker pubblici di BitTorrent.



Nel corso degli anni "Game of Thrones" ha visto crescere stagione dopo stagione il numero di spettatori legali e non, ma nel 2018 toccherà ad un'altra serie prendere il suo posto, dato che l’ottava stagione debutterà solo nel 2019.



Ecco la classifica:

1 Game of Thrones

2 The Walking Dead

3 The Flash

4 The Big Bang Theory

5 Rick and Morty

6 Prison Break

7 Sherlock

8 Vikings

9 Suits

10 Arrow