"Game Of Thrones" chiude la sesta stagione: i nudi più belli

Si è chiusa la sesta stagione di "Game Of Thrones - Il trono di spade", una delle serie più amate degli ultimi anni. La storia fantasy ricca di avventure e intrighi è da sempre nota anche per l'alto tasso di scene di violenza e di nudo. E anche l'ultima stagione, su questo fronte non ha deluso. Ecco alcuni dei nudi più belli visti nel corso delle 10 puntate.

Tantissime, in questa ultima stagione ma anche nelle precedenti, le scene di sesso e di nudo integrale che hanno messo a dura prova attori e attrici protagonisti della fortunata serie TV. Emilia Clarke ad esempio, che interpreta il ruolo di Daenerys Targaryen, è una delle attrici, che è stata più sottoposta a questo genere di scene. Le è capitato infatti anche di essere violentata, di rimanere incinta e di perdere il bambino. Insomma, un vero tour de force, che ha reso molto faticoso questo lavoro suscitandole sentimenti di imbarazzo e vergogna. "Le scene di sesso con i colleghi restano sempre molto difficili", ha dichiarato.



E lo stesso ha fatto anche Nathalie Emmanuel, che interpreta Missandei, la quale ha di recente commentato le scene di nudo all'interno della serie. "Alla fine la decisione sulle scene di nudo spettano agli attori e alle attrici" ha detto: "Se si sentono a proprio agio chi sono io per dire qualcosa? Credo che in questa stagione ci sia stato un equilibrio tra le scene di nudi femminili e maschili".



Intanto i fan che sono già in trepidante attesa della settima e ottava stagione della loro serie preferita possono stare tranquilli: la Brexit non avrà effetti materiali sulla produzione del Trono di Spade. Il motivo è semplice: sebbene molte scene della serie sono girate in Irlanda del Nord con i sussidi elargiti dall'Unione Europea, per le ultime stagioni i soldi provenienti da Bruxelles non sono stati utilizzati e quindi il futuro della serie tv è al momento garantito.