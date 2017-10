"Game of Thrones 8", Kit Harington rivela: "Ora so come va a finire"

Se il suo alter ego Jon Snow non sa nulla, Kit Harington invece è a consocenza di tutto quella che accadrà nell'ottava stagione di "Game of Thrones". Parlando alla trasmissione "The One Show" in Gran Bretagna, l'attore ha dichiarato: "Il finale mi emoziona molto. Abbiamo letto tutti insieme la sceneggiatura settimana scorsa, in effetti ora so tutto ciò che succede. E ho pianto alla fine".