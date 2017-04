"Game of Thrones 7", prime foto ufficiali della nuova stagione

Il 16 luglio sta arrivando. Mentre si avvicina la data della première della settima stagione di "Game of Thrones", tramite i propri canali social la HBO ha diffuso le prime foto ufficiali per regalare a tutti i fan una piccola anteprima di quello che vedranno. I protagonisti della serie ci sono tutti, avvolti in nuovi e pesanti abiti: d'altra parte "Winter is coming" come recita lo spot del drama fantasy, e la guerra totale è alle porte...