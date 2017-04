"Furia" e "Heidi": la curiosa sfida canora tra Elisa ed Emma

Da "Il caffè della Peppina" a "Furia il cavallo del West", passando per "Pippi Calzelunghe" senza dimenticare l'intramontabile "Heidi", con tanto di jodel nel ritornello. La curiosa sfida canora di "Amici" per determinare quale delle due squadre iniziasse per prima la competizione serale ha permesso al pubblico di poter ascoltare i testi di alcune delle più note canzoni per i bambini di ieri sulle note dei brani di oggi delle due artiste in gara, Emma ed Elisa. Le risate ovviamente non sono mancate anche perché i risultati sono a dir poco stravaganti.