"Fronte del palco" riparte dai Negramaro

Giuliano Sangiorgi e soci proporranno sia brani dell'ultimo album "La rivoluzione sta arrivando" ("Sei tu la mia città", "Il posto dei santi", "Attenta", "L'ultimo bacio", "Se io ti tengo qui", "L'amore qui non passa") che hit del passato, da "Nuvole e lenzuola" a "Via le mani dagli occhi", passando per un medley di "Solo tre minuti", "Estate" e "L'immenso".



Simone Annicchiarico intervisterà gli artisti, che ripercorreranno le loro carriere, racconteranno segreti e curiosità dei loro ultimi lavori e sveleranno i loro progetti futuri.



Gli speaker di Radio Italia, Manola Moslehi e Mirko Mengozzi, in diretta dalla postazione radiofonica, rivolgeranno ai cantanti e musicisti le domande degli ascoltatori.