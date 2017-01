"Fronte del palco", Enrico Ruggeri e gli Stadio dal vivo

Enrico Ruggeri si esibirà in grandi classici da "Quello che le donne non dicono" a "Mistero", proponendo anche "Il primo amore non si scorda mai", la canzone con la quale si è classificato al quarto posto all'ultimo Festival di Sanremo.



Un Festival vinto dagli Stadio che sul palco della trasmissione di Italia 1, ideata e prodotta da Radio Italia, nel concerto registrato lo scorso 15 marzo hanno suonato non solo "Un giorno mi dirai" e la cover de "La sera dei miracoli", presentati all'Ariston, ma anche brani indimenticabili come "Sorprendermi" e "Chiedi chi erano i Beatles".



Gli speaker Mirko Mengozzi e Manola Moslehi, in diretta dalla postazione radiofonica, rivolgeranno al cantautore e alla band le domande degli ascoltatori.