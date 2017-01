"Fronte del palco" chiude con ottimi risultati

14:57 - Ottimi risultati per il nuovo modo di presentare la musica "nuda e cruda" di Italia 1: concerti live essenziali e senza fronzoli. Si è chiusa la prima edizione di "Fronte del palco", che ha avuto una share media del 10% con picchi di 1.200.000 telespettatori e del 16%. La trasmissione, condotta da Simone Annicchiarico in seconda serata, ha proposto i nomi più forti della musica italiana, intercettando perfettamente i gusti del pubblico della rete diretta da Laura Casarotto.

Le 12 serate, realizzate in collaborazione con Radio Italia e R101, hanno avuto un riscontro eccezionale anche tra i giovanissimi: tra i 15-19enni, alcune puntate, hanno raggiunto il 30% di share. Numeri da record non solo in Tv ma anche sui social.



L’hashtag ufficiale #FronteDelPalco è stato, ogni settimana, in cima alla classifica dei Trending Topic di Twitter. In questa stagione, “Fronte del Palco”, ha visto alternarsi sul palco, nomi quali Fedez, Carmen Consoli, J-Ax, Elio e le Storie Tese, Lorenzo Fragola, Club Dogo, i Subsonica, Nek, Malika Ayane, Irene Grandi, Negrita, Anna Tatangelo, Saint Motel, Charli XCX. Ma non finisce qui. La grande musica torna su Italia 1 a giugno con la prima serata evento “Radio Italia Live”, condotta da Luca & Paolo.



Dalla magica cornice di Piazza del Duomo a Milano, il concertone più atteso dell’anno vedrà alternarsi sul palco le star della musica italiana, tra cui Gianna Nannini, Cesare Cremonini, Marco Mengoni. E in autunno, a grande richiesta, arriva la seconda stagione di “Fronte del Palco”, alla cui guida, è stato confermato Simone Annicchiarico.