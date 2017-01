"Friends", Rachel e Phoebe si insultano in tv

12:11 - Parole irripetibili quelle che sono volate tra Jennifer Aniston e Lisa Kudrow. Le attrici di "Friends" (una interpretava Rachel e l'altra Phoebe) erano entrambe ospiti dello show tv di Jimmy Kimmel e si sono insultate pesantemente... ma solo per gioco. Una gara di parolacce all'ultimo 'beep' che ha tirato fuori il peggio di loro e in cui non sono mancati i colpi bassi.

A corto di epiteti, infatti, la Kudrow ha prima attinto dallo slang del figlio adolescente e poi ha sfoggiato la sua conoscenza delle lingue insultando l'amica e collega... in francese. Nonostante gli sforzi, però, la Aniston si è rivelata molto più 'camionista' di lei, aggiudicandosi la vittoria con un sonoro "testa di c***".