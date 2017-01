"Friends", la sit-com è ancora lo show più costoso di sempre

Al quarto posto troviamo "Boardwalk Empire", che per ricreare l'Atlantic City degli anni Venti ha speso in media 5 milioni e mezzo di dollari ad episodio. Record invece per quanto riguarda il pilot, diretto da Martin Scorsese, che è costato ben 18 milioni di dollari. Appena dietro troviamo "Once Upon a Time"(a quota 4 milioni e mezzo), la serie ABC che ha fatto prendere vita alle fiabe più famose.



Al sesto posto troviamo la sit-com "The Big Bang Theory" e "Lost", una delle serie più viste di sempre, entrambe a 4 milioni di dollari. Appena più in basso c'è "Terra Nova" di Steven Spielberg (3,9 milioni a episodio), mentre in ottava posizione spunta "Modern Family" (3,5 milioni). Chiudono la top ten il medical "ER", con 2 milioni di dollari a puntata, e l'inedito "The Crown" (1,6 milioni), lo show sulla Regina Elisabetta in onda negli States a novembre.