"Friends", ecco come erano i protagonisti della sit-com prima di essere... amici

Il mito di " Friends " non accenna a spegnersi e così, dopo l'apertura di un pub a tema a New York, ora la sit-com si prepara a conquistare una nuova generazione di telespettatori. Netflix ha infatti annunciato che da gennaio renderà disponibili tutte e dieci le stagioni. Negli Anni Novanta "Friends" ebbe un'incredibile successo di pubblico, facendo diventare famosi attori che fino a quel momento erano semi-sconosciuti.

Chi ne ha beneficiato di più è stata sicuramente Jennifer Aniston , che dopo "Friends" si è fatta strada nel mondo del cinema. Qualche anno prima di vestire i panni della fidanzatina Rachel, però, la Aniston era già apparsa nella prima stagione della serie "Ferris Bueller" nel ruolo della sorella del protagonista. La perfettina Monica, Courteney Cox si era invece fatta le ossa in "Casa Keaton", un'altra serie di grande successo, in cui aveva interpretato la fidanzata di Michael J. Fox's. Lisa Kudrow , la biondissima e svampita Phoebe, è irriconoscibile nella sua prima apparizione in "Cin cin" in cui sfoggia una chioma riccia e corvina.

Anche i maschietti, prima di "Friends", erano già comparsi in altre sit-com famose. Matthew Perry, per esempio, nel 1989 aveva recitato in "Genitori in blue jeans" nei panni del fidanzato di Carol (Tracey Gold). Matt LeBlanc era invece apparso in "Sposati... con figli" nel ruolo di Vinnie, riuscendo a guadagnarsi anche uno spin-off incentrato sul suo personaggio. Anche David Schwimmer aveva alle spalle qualche anno di gavetta quando venne scelto per interpretare Ross, tra cui un piccolo ruolo nella serie "Blue Jeans".