"Friends", Courtney Cox si pente dei ritocchini estetici: "Ho sbagliato, ero orribile"

"Ero orribile , per fortuna i ritocchini non erano definitivi". Capita che le star si pentano degli eccessi, è il caso di Courtney Cox , la famosa Monica Geller " Friends ", che senza troppi giri di parole confessa di aver esagerato in passato con la chirurgia estetica. Incalzata da Bear Grylls , ne ha parlato nel programma "Running Wild". "Non è facile invecchiare a Hollywood ", ha proseguito.

L'attrice 52enne è stato spesso al centro della polemica proprio a causa del botox, che per i fan avrebbe modificato il viso rendendolo irriconoscibile. Adesso la star fa mea culpa e ammette: "Il mio motto adesso è l'lascia che sia'... M ain passato ho cercato in tutti i modi di stare al passo con il tempo inseguendo la giovinezza, ma ho sbagliato. A volte provi a fermare l'invecchiamento, poi guardi una tua foto e dici: 'Oh mio Dio, sono orribile!'. Ho fatto cose di cui mi pento, ma per fortuna sono cose che si sciolgono e vanno via. Niente di definitivo".

La Cox punta il dito su Hollywood e il mondo dello showbiz: "C'è molta pressione sull'aspetto estetico e non c'entra solo la fama, essere una donna non aiuta".