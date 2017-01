"Francesco, il Papa della gente" di Luchetti su Canale 5 per il compleanno di Bergoglio

In occasione dell'80esimo compleanno di Papa Bergoglio, Canale 5 trasmetterà "Francesco, il Papa della gente" di Daniele Luchetti, in due serate evento a dicembre. La serie tv racconta il percorso che ha portato il figlio di emigrati italiani in Argentina dalla vocazione in età adulta al sacerdozio negli anni bui della dittatura militare di Videla fino al 13 marzo 2013, giorno dell'elezione a Pontefice.