"Forum", Barbara Palombelli punta sui "Nuovi diritti"

La conduttrice Barbara Palombelli presenta così questa puntata speciale: "I nuovi diritti sono protagonisti della stagione 2016-17 di 'Forum'. Già a partire dallo speciale dell';11 settembre inizieremo a scrivere insieme, giorno dopo giorno, il diario delle evoluzioni sociali attraverso le vostre storie. Tante conquiste un tempo impensabili sono state raggiunte, ma sappiamo davvero come usarle al meglio? E quali sono i punti deboli del nostro sistema legislativo, pieno di norme che a volte spaventano e limitano i nostri sentimenti? Ci auguriamo di riuscire a incoraggiare il lato positivo di ogni situazione: di energie nuove abbiamo bisogno tutti. E non solo a Forum!".



Gli altri ospiti saranno Imma Battaglia, leader del movimento LGBT, Francesco Montecchi, neuropsichiatra infantile, monsignor Mauro Cozzoli, teologo e scrittore, Alberto Villani, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Pediatria Generale dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. Per l'occasione, le cause saranno esaminate dai giudici Melita Cavallo, ex presidente del Tribunale per i minori di Roma; e Simonetta Agnello Hornby, ex-giudice in Inghilterra, scrittrice e avvocato di fama internazionale.