"Feud – Bette and Joan", scontro tra dive su Mediaset Premium

"Averla acquistata è motivo di grande orgoglio. Ospitare una serie tv è un'eccezione ma questo contenuto (come altri andati in onda in passato), per tematiche e impianto produttivo è indistinguibile dal prodotto cinematografico classico. Sarà trasmessa su Studio Universal a partire dal 7 gennaio in prima serata, due episodi per volta, per concludere il 29 gennaio con la messa in onda di Che fine ha fatto Baby Jane?" ha dichiarato la responsabile programmazione marketing del canale, che ha presentato la serie tv insieme a Ambra Angiolini, Maurizio Porro e Aldo Grasso.



"Bette And Joan" mostra le ripicche e i tiri mancini che le due si lanciavano quotidianamente dentro e fuori dal set, per prevalere l'una sull'altra. "Erano ostaggi dell'industria del cinema, entrambe molto sole e con una vita privata disastrosa. All'epoca la stampa fomentava la competizione, ma l'antipatia era autentica anche perché si spartivano lo stesso genere di ruoli", spiega Porro. "Erano due donne molto diverse. La Davis iniziò con il teatro e durante la sua carriera lavorò con registi importanti. La Crawford invece arrivava dal varietà e spuntò anche un suo film porno. Era una delle più belle attrici di Hollywood ma non aveva la stessa caratura della collega".