"Fattore Umano": faresti il manichino per 50 euro?

12:55 - Cosa sono disposte a fare le persone per denaro? Fino a che punto è possibile accantonare pudori e timidezza per avere qualche euro in più in tasca? Un negozio di abbigliamento di Roma ha avuto una trovata geniale per farsi pubblicità: un manichino in carne ed ossa! Quanti cittadini della Capitale saranno disposti ad andare in vetrina per 50 euro? Fattore Umano venerdì 17 aprile alle 19 svela le reazioni della gente.

Faresti il manichino per 50 euro? Anticipazione dal “Fattore Umano”