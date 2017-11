Estate, Valeria Marini: "Il mio cruccio? Non avere un figlio"

Quarto e ultimo appuntamento con #Estate, il format che racconta in tv il 'Chi Summer Tour 2017', venerdì 4 agosto in seconda serata su Canale 5. Nella cornice di Santa Margherita Ligure tanti racconti inediti, gossip e video esclusivi con Alfonso Signorini. Tra i protagonisti Valeria Marini, gli ex gieffini Francesca Rocco e Giovanni Masiero che mostreranno per la prima volta in video la figlia Ginevra e Cristiano Malgioglio.