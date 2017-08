"#Estate", terzo appuntamento con Stefano Bettarini e Desirée Popper

Terzo appuntamento con " #Estate ", il programma condotto da Alfonso Signorini che racconta in tv il "Chi Summer Tour 2017". Venerdì 28 luglio , in seconda serata su Canale 5 , da Forte dei Marmi (Lucca), saranno protagonisti l'inviato de "L'Isola dei Famosi" Stefano Bettarini, la tronista di "Uomini e Donne" Desirée Popper, il conduttore di "Tiki Taka" Pierluigi Pardo e la showgirl Eleonoire Casalegno.

Le "confessioni" dei vip nella terza puntata - Stefano Bettarini, ai microfoni di "#Estate", ha spigato la sua convinzione, poi rivelatasi falsa, che "L'Isola dei Famosi" non fosse così dura: "Pensavo fosse un'esperienza un po' più vacanziera e si è rivelata l'opposto . Dei miei compagni d'avventura seguo ancora tutti, Alessia Marcuzzi più di tutti perché mi ha traghettato in questa esperienza straordinaria. Il rapporto tra Raz Degan e Paola Barale? E' speciale, un sentimento profondo che va oltre il riavvicinamento sentimentale: c'è grande rispetto . E' sempre bello vederli insieme".

Sulla sua vita privata , invece, Bettarini dichiara: " Sentimentalmente sto molto bene , ho una frequentazione da due mesi con una persona che mi fa star bene e sono contento. Per quanto riguarda il matrimonio io ho già dato, non credo che per stare bene con una persona necessariamente ci debba essere il matrimonio, soprattutto per chi ha avuto i miei trascorsi".

Se Pierluigi Pardo annuncia il ritorno di "Tiki Taka" con la presenza di Melissa Satta ("Torniamo il 21 agosto in onda con la prima di campionato. Melissa è di casa, una donna bellissima che rappresenta al massimo le donne tifose e appassionate italiane"), Desirée Popper racconta invece la sua avventura a "Uomini e Donne": " E' stata una bellissima esperienza , ma non ho trovato l'amore perché sono molto diffidente e ho avuto troppo poco tempo".

Spazio, in ultimo, anche alla sua vita privata, caratterizzata anche da risvolti drammatici: "Faccio fatica a fidarmi perché il primo esempio di fiducia per una ragazza penso sia il padre e io non ho avuto questo primo esempio. La mia paura più grande è trovare qualcuno che sia come mio padre". Ma Desirée in questo momento è felice: "Se c'è qualcosa che mi piace la faccio: sono una persona molto motivata e persistente. Mi ritengo davvero una ragazza fortunata e ogni sera ringrazio per quello che ho".