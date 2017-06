"Essere curvy apre tutte le porte", Serena Grandi si schiera con Vanessa Incontrada

"Essere curvy apre tutte le porte", lo dice l'attrice Serena Grandi e lo conferma il servizio di "Pomeriggio 5". In un piccolo test condotto dalla redazione una procace ragazza è capace di ottenere informazioni e farsi offrire birra e caffè mostrando le proprie "grazie". Con un vestito più castigato l'effetto, invece, non è lo stesso. In studio Barbara d'Urso guida la rivolta delle donne curvy, dopo il caso Vanessa Incontrada, che è stata insultata sul web per le sue forme, ritenute eccessivamente morbide. "Lei è bella comunque ed è una grande professionista e attrice" ha sottolineato ancora Serena Grandi in studio.