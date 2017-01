"Empire", causa da 500 milioni per plagio

Nuovi guai legali in vista per la serie tv " Empire ". Jon Astor-White, proprietario di una casa di produzione di Las Vegas, ha infatti accusato i creatori Lee Daniels e Danny Strong, insieme alla casa di produzione Imagine Entertainment e alla 21st Century Fox, di avergli rubato l'idea e ha chiesto come risarcimento 500 milioni di dollari. "Almeno per il 75% è quello che ho scritto io" ha rivelato al MailOnline.

Astor-White ha dichiarato di aver proposto nel 2007 una serie intitolata "King Solomon", con caratteristiche simili ad "Empire". Aveva faxato tutte le informazioni relative allo show, compresa la proposta dell'ipotetico cast. Nella lista compaiono anche nomi di primo piano come Alicia Keys, Kanye West e John Goodman.



Non è la prima volta che la serie si trova a fronteggiare le accuse di plagio. Ad aprile un uomo aveva infatti chiesto un milione di dollari alla produzione per aver 'rubato' la sua storia personale ed averla poi utilizzata nello show. Un'altra causa legale simile è stata intentata qualche settimana fa anche da una donna, che ha chiesto ben 300 milioni di dollari come risarcimento perché le vicende della protagonista Cookie (interpretata da Taraji P. Henson) rispecchivano la storia della sua vita.



Dopo solo una stagione "Empire" - che segue le vicende di una famiglia nel mondo dell'hip hop - è diventata un cult negli Stati Uniti e cresce l'attesa per i nuovi episodi, che partiranno il prossimo 23 settembre.