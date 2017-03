"Emigratis" torna su Italia 1 con Pio e Amedeo: "A scrocco e più cattivi"

Scroccano ai vip, tra sportivi e showgirl, come due moderni Robin Hood in giro per il mondo per dare a loro stessi. Torna su Italia 1 " Emigratis ", il programma di Pio e Amedeo domenica 12 e lunedì 13 marzo in seconda serata. Eccezionalmente per la prima puntata l'appuntamento sarà doppio, poi da lunedì 20 marzo, alle 23.15 circa. "Questa edizione saremo più cattivi", giurano.

"E' una edizione diversa nelle tappe - raccontano - visto siamo stati in Cina, a Dubai e in posti in europa dove non eravamo mai stati. Ma soprattutto è molto più cattiva. C'è sempre un fine, non si fa mai una cosa giusto per farla... c'è anche una sottotraccia velata, in una puntata ad esempio cerchiamo il lavoro a mio fratello (di Pio, ndr) che è davvero disoccupato. Chiediamo a la raccomandazione a un politico, nel nostro caso è Di Battista... affrontiamo il tema dei falsi invalidi, andiamo in Cina per parlare di contraffazione a modo nostro".

Pio e Amedeo compiono un viaggio in otto puntate facendo emergere l’italiano medio con tutti i suoi vizi e difetti e le reazioni, all'estero, sono sempre "brutte": "Quando ci vedono prima ridono e poi rimangono sotto shock. Vederci conciati le pellicce e tutti gli stereotipi lascia senza parole, rappresentiamo l'italiano degli Anni 70, il Toto Cotugno de L'Italiano...".

Il personaggio che ci li ha stupiti di più, in positivo, è Bebe Vio: "Una forza e una energia incredibile. Quello che ci ha lasciato lei in termini di ricchezza umana nessuno l'ha mai fatto, dopo la registrazione con lei abbiamo pensato ai veri valori della vita". I più generosi, invece, sono stati Balotelli e Belen: "In genere i personaggi fingono di non essere tirchi per non fare figuracce". Cosa fanno con i soldi dei vip non lo possono dire: "Sarà il finale di una puntata, diciamo che mangiamo tanto".

La prima puntata, invece, andrà in dona dopo le 24, dopo le Iene: "Siamo sul set di un film porno, vogliamo entrare nell'accademia di Rocco Siffredi e interverrà Pierino, Alvaro Vitali... Il cortometraggio lo presenteremo al festival della commedia di Montecarlo e come andrà a finire lo scoprirete...".