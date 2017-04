"Emigratis": il Muro di Berlino diventa quello di "C’è posta per te"

La quarta puntata di "Emigratis", andata in onda ieri sera su Italia 1, ha visto i due comici pugliesi Pio e Amedeo on the road per le strade di Berlino. Dopo aver incontrato Carlo Ancelotti, allenatore del Bayer Monaco ed essersi imbattuti con la modella russa Irina Shayk, Claudia Galanti e Raffaella Zardo, si ritrovano a camminare davanti al Muro di Berlino. Di fronte al monumento simbolo della nazione, i due comici trovano il tempo per ridicolizzarlo, commentando così: "Secondo me è frutto di un abusivismo edilizio". Infine, a conclusione della puntata, resisi conto della solennità del posto in cui si trovano, si chiudono in un doveroso silenzio e salutano la città improvvisando una puntata di "C'è posta per te". Ma la loro avventura tedesca non finisce qui: destinazione Palazzo della Cancelleria federale.