"Emigratis", il blitz di Pio e Amedeo ad Antonio Conte

Pio e Amedeo, durante l'ultima puntata di "Emigratis 2", raggiungono Antonio Conte, l'allenatore del Chelsea. Il mister, intimorito da quello che il duo comico potrebbe combinare, decide di limitare i danni e di isolarsi con loro in una zona privata dell'albergo in cui alloggia. Parlano degli Europei e del famoso rigore sbagliato da Zaza: «Simone, li tira così i rigori», spiega Conte, «Proprio alla c...o li tira allora», scherza la coppia. Poi gli chiedono quanto abbia "gufato" la finale di Champions a Berlino della Juventus con il Barcellona: lui non commenta, ma risponde con una risata.