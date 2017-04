"Emigratis": Graziano Pellè regala una crociera alle mamme di Pio e Amedeo

Continuano le scorribande attorno al mondo - possibilmente a scrocco - di Pio e Amedeo, protagonisti del format di "Italia 1": "Emigratis".

Nell'ultima puntata andata in onda i due foggiani, noti per la loro irriverenza e la mancanza di tatto grazie alle quali riescono a farsi regalare dai Vip qualsiasi cosa, incontrano il calciatore Graziano Pellè.

Messo in contatto telefonicamente con Rosa e Dora, le mamme di Pio e Amedeo, il giocatore della Nazionale non ha saputo dire di no alla loro richiesta: una crociera gratis. Detto, fatto.

Il regalo ha stupito tutti, e ora le due donne potranno godersi un giro lungo il mediterraneo grazie alla generosità dell'attaccante salentino.

Guarda la clip.