"Elisa On", su Italia 1 il concerto sold-out di Milano

Giovedì 12 gennaio, in prima serata su Italia 1, in onda la grande musica live con "Elisa On”, il concerto sold out di Elisa al Mediolanum Forum di Assago. L’artista di Monfalcone ha travolto il tempio della musica milanese con uno show emozionante. In scaletta i suoi più grandi successi del passato e i brani estratti da "On" (ultimo disco di inediti certificato platino), che mescola pop con soul, elettronica e sonorità anni '80.