"Dynasty" torna in tv: due donne alla guida dei Carrington e dei Colby

Adesso è ufficiale: "Dynasty", vero e proprio classico delle soap opera, torna in tv. Se ne parla da mesi, ma è di questi giorni la notizia che il network The CW ha ordinato l'episodio pilota del nuovo show, reboot della serie cult degli anni Ottanta antagonista per eccellenza di un'altra storica soap, "Dallas". Al comando i creatori di "Gossip Girl", Josh Schwartz e Staphanie Savage e la produttrice esecutiva di "Revenge", Sallie Patrick. E un cast prettamente al femminile.