"Due uomini e mezzo", la stagione finale in anteprima esclusiva su Joi

In anteprima assoluta arriva su Joi la stagione finale di " Due uomini e mezzo ". L'appuntamento è ogni martedì in prima serata, a partire dal 28 giugno . Dopo dodici stagioni e 262 episodi totali, giunge così al capolinea la sit-com da record creata nel 2003 da Chuck Lorre. Lo show è uno tra i più longevi e premiati della tv. Nella sua bacheca brillano infatti ben nove statuette degli Emmy Awards e un People's Choice Awards.

Un'ultima stagione all'insegna dell'umorismo in compagnia della nuova coppia - creatasi dopo la scomparsa di Charlie Harper (Charlie Sheen) - formata da Alan Harper (Jon Cryer) e Walden Schmidt (Ashton Kutcher). Nei nuovi episodi ritornerà anche Jenny Harper (Amber Tamblyn), personaggio omosessuale introdotto nella stagione scorsa e figlia del compianto Charlie.



Famosa per la presenza di numerose guest-star (da Mila Kunis a Sean Penn, fino a Elvis Costello), vanta anche in questa stagione ospiti eccellenti del calibro di Arnold Schwarzenegger e Michael Bolton.