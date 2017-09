"Dragon Ball Super", i nuovi episodi accendono il pomeriggio di Italia 1

"Dragon Ball Super" è pronto a ripartire, con nuovi episodi in onda in prima tv. L'appuntamento è su Italia 1 alle ore 13.45 (da lunedì a venerdì) a partire dal 6 settembre . Dopo il primo ciclo di episodi, terminato con la sconfitta di Golden Freezer, i sayan Goku e Vegeta si preparano ora ad affrontare nuove e pericolose minacce.

Sulla pagina Facebook di Italia 1 è già spuntata l'anteprima del primo episodio, in cui si vedono i personaggi subito dopo la vittoria di Goku. Sembra finalmente essere tornata la pace sulla Terra, ma non durerà a lungo. Ci sono infatti altri pericoli all'orizzonte e i guerrieri dovranno presto scendere in campo contro un nuovo nemico: il Signore della distruzione Champa.