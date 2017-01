21 novembre 2014 "Downton Abbey", nel cast spuntano Kim Kardashian e Kanye West Tra conferme e boutade al via a dicembre su Retequattro la quarta stagione del pluripremiato soapy drama inglese Tweet google 0 Invia ad un amico

17:41 - Se George Clooney sarà sicuramente guest star del soapy drama, si rincorrono le voci sulla coppia Kim Kardashian-Kanye West come possibile new entry. Torna a dicembre, in prima visione assoluta su Retequattro, "Downton Abbey". Il quarto capitolo, assicura Julian Fellowes che firma la serie, "segna la fine dell'inizio".

"Siamo nel pieno degli Anni 20 - ha raccontato Fellowes - cambiano i desideri dei giovani, cambia la musica, arrivano i film, le auto, i trasporti... Non sarà tutto rose e fiori. Soprattutto downstairs". La quarta stagione segna l'arrivo ad Highclere Castle anche di nuovi personaggi: dal jazzista americano di colore Jack Ross (Gary Carr) a due pretendenti (Tom Cullen/Lord Gillingham e Julian Ovenden/Charles Blake) per Lady Mary (Michelle Dockery) che, sei mesi dopo la perdita di Matthew, "ritroviamo nel pieno dell'elaborazione del lutto ma disposta, in fondo, a cominciare a ricostruire la propria vita", continua Fellowes. Grande spazio avrà anche la nipote dei Grantham, la giovane e scapestrata Lady Rose. Interpretata dall'emergente Lily James.